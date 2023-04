“Bulli non vincerete”. Le parole di Ilaria Bidini, disabile bannata dai social (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilaria Bidini TORNA SUI social: Ilaria Bidini é un’aretina con disabilità che da qualche anno viene insultata sui social. Ultimamente, in seguito alle segnalazioni di qualcuno le hanno anche bloccato i profili. Ha affermato, secondo quanto riporta LaNazione: “Oltre a ricevere offese da tante persone, alcune molto giovani ma anche da parte di donne adulte, mi sono vista bloccare l’account due volte. La motivazione? “Atti di Bullismo”, la bulla sarei io? E’ una cosa incredibile considerando che qualcuno ha addirittura creato degli account usando la mia immagine e li ha usati per offendermi. Tutte azioni che sono state segnalate sia da me che da altre persone”. Ilaria, é col tempo divenuta portavoce della lotta al cyberBullismo, e ... Leggi su zon (Di giovedì 13 aprile 2023)TORNA SUIé un’aretina con disabilità che da qualche anno viene insultata sui. Ultimamente, in seguito alle segnalazioni di qualcuno le hanno anche bloccato i profili. Ha affermato, secondo quanto riporta LaNazione: “Oltre a ricevere offese da tante persone, alcune molto giovani ma anche da parte di donne adulte, mi sono vista bloccare l’account due volte. La motivazione? “Atti dismo”, la bulla sarei io? E’ una cosa incredibile considerando che qualcuno ha addirittura creato degli account usando la mia immagine e li ha usati per offendermi. Tutte azioni che sono state segnalate sia da me che da altre persone”., é col tempo divenuta portavoce della lotta al cybersmo, e ...

