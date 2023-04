Bufera razzismo su Galtier, per adesso il Paris Saint Germain ha aperto un’inchiesta interna (Di giovedì 13 aprile 2023) La stagione del Paris Saint Germain è davvero un calvario. Dopo una serie interminabile di infortuni, l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League e le difficoltà addirittura in Ligue 1, arriva un’altra Bufera sulla squadra e sul suo allenatore, Christophe Galtier. Quello che lo riguarda sono fatti avvenuti mentre era allenatore del Nizza nella stagione 2021-2022 e l’accusa è molto grave perché si parla di razzismo. A tirare fuori lo scoop è stato RMC Sport, che ha reso pubblica una mail dell’allora direttore generale del club, Julien Fournier, indirizzata alla dirigenza del Nizza. La mail dice espressamente e senza tanti giri di parola: “È venuto nel mio ufficio (Galtier) e mi ha detto che dovevo tenere conto della realtà della città. Mi ha detto che non ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) La stagione delè davvero un calvario. Dopo una serie interminabile di infortuni, l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League e le difficoltà addirittura in Ligue 1, arriva un’altrasulla squadra e sul suo allenatore, Christophe. Quello che lo riguarda sono fatti avvenuti mentre era allenatore del Nizza nella stagione 2021-2022 e l’accusa è molto grave perché si parla di. A tirare fuori lo scoop è stato RMC Sport, che ha reso pubblica una mail dell’allora direttore generale del club, Julien Fournier, indirizzata alla dirigenza del Nizza. La mail dice espressamente e senza tanti giri di parola: “È venuto nel mio ufficio () e mi ha detto che dovevo tenere conto della realtà della città. Mi ha detto che non ...

