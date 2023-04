Brutto incidente per Udogie | il calciatore dell’Udinese si schianta contro un bar

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 13 aprile 2023) Grande paura per Destiny Iyenomae prossimo colpo del Tottenham. Il club inglese ha già chiuso l’accordo per la prossima stagione, sborsando una cifra vicina ai 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori prospetti in cirolazione. Il 20enne è rimasto in prestito in Italia per completare la stagione con la maglia dei bianconeri.è un terzino sinistro, in grado di giocare sia in difesa che a centrocampo. Si tratta di undi spinta, bravo anche nelle metà campo avversaria. E’ arrivato in Italia grazie al Verona, poi il salto di qualità all’Udinese. Nato in Italia, è nel giro delle nazionali italiane. Foto di Gabriele Menis / AnsaIl graveNella notte tra mercoledì e giovedì è stato vittima di un grave ...