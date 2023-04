(Di giovedì 13 aprile 2023) Stanno votando. Hanno cominciato l’altro ieri, al netto del fuso orario, e andranno avanti fino a lunedì prossimo. In ballo c’è uno sciopero per il rinnovo del contratto: la Wga – Writers Gui... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Broncio a Hollywood. Se gli sceneggiatori scioperano in America, ce ne accorgeremo a Cannes Il Foglio

Se va in porto l'iniziativa, l'industria del cinema americano resta paralizzata. E i suoi effetti possono compromettere i festival. Non solo quello francese, ma anche Venezia o Toronto ...