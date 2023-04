Brahim Diaz si è liberato di Mario Rui e Lobotka come fece a Napoli

(Di giovedì 13 aprile 2023) È un peccato, soprattutto perché si è persa una partita contro una squadra, contro una tifoseria che nonostante la vittoria eclatante di due settimane fa mostra chiaramente di avere una paura fottuta del. Questo è quello che leggo e che ho letto io dalla partita di ieri. Possono mettersi a fare tutte le coreografie di scherno classista che vogliono (solo chi vive qui sa cosa significa nell’immaginario del milanese medio l’associazione della napoletanità alle caratteristiche di Pulcinella). Il loro idolo, quell’intellettuale di Hernandez, può mettersi a fare il capuzziello per una rimessa laterale aizzando la sua tifoseria tutte le volte che vuole. Possono venire a raccontare quello che vogliono, anche le idiozie sul Dna da Champions Legaue. Ma la paura che hanno della si tocca con mano. È una considerazione scientifica, questa, si badi ...

