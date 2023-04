Boyhood | Richard Linklater aperto a un sequel | Potremmo affrontare il dramma dei 30 anni

Apollo 10 e mezzo Ispirato alla vita del regista candidato al premio OscarLinklater (, Prima dell'alba , Before Midnight ), il film d'animazione ripercorre la storia del primo ...Dopo, che racconta la crescita di un bambino dal 2002 al 2013,Linklater ha deciso di andare oltre. Il suo nuovo progetto, Merrily We Roll Along , musical di Stephen Sondheim del 1981, ...Apollo 10 e mezzo Ispirato alla vita del regista candidato al premio OscarLinklater (, Prima dell'alba , Before Midnight ), il film d'animazione ripercorre la storia del primo ...

Boyhood, Richard Linklater aperto a un sequel: "Potremmo ... Movieplayer

Boyhood, Richard Linklater su quello che si sarebbe potuto e si potrebbe ancora fare su una storia che ancora lo ha abbandonato ...In a major new interview with Empire, to mark the new Arrow Video release of Boyhood, Linklater reflected on the legacy of his epic tale of young life a decade after stopping shooting – and while ...