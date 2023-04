Borussia Dortmund, concorrenza europea per Zaha (Di giovedì 13 aprile 2023) Arsenal, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Monaco, sono fortemente interessate a Wilfried Zaha, 30enne centravanti ivoriano in scadenza di... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023) Arsenal, Bayern Monaco,e Monaco, sono fortemente interessate a Wilfried, 30enne centravanti ivoriano in scadenza di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Borussia Dortmund, concorrenza europea per Zaha: Arsenal, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Monaco, sono fortement… - churchebasta : Ciao @ChatGPTBot puoi raccontarmi una storia su Edin Terzic allenatore del Borussia Dortmund che alza la Bundesliga all'ultima giornata? - LeBombeDiVlad : ???? #BorussiaDortmund : una big pazza per #Bellingham ??Ecco quale #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - alessandro_pofi : @FCBayern E poi ci fanno la morale a noi hanno avuto presidente in galera scippano giocatori a tutti in particolare… - sportli26181512 : Hummels estasiato dalla giocata di Diaz. Il tweet del difensore tedesco: Il difensore tedesco del Borussia Dortmund… -