Borse asiatiche in altalena. Torna dopo sei mesi in rialzo l’export cinese: +14,8% (Di giovedì 13 aprile 2023) Il surplus commerciale della Cina registra a marzo un balzo a 88,19 miliardi di dollari, doppiando i 44,35 miliardi dello stesso mese del 2022 e i 39,2 miliardi stimati dagli analisti Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 13 aprile 2023) Il surplus commerciale della Cina registra a marzo un balzo a 88,19 miliardi di dollari, doppiando i 44,35 miliardi dello stesso mese del 2022 e i 39,2 miliardi stimati dagli analisti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : #Borse: #WallStreet ritrova la parità in fine di seduta #finanzaemercati - InvestingItalia : Borse asiatiche in calo, atteso IPC USA - - ChartMind : Le borse asiatiche hanno registrato una flessione mercoledì, in vista dei dati dell'inflazione USA in arrivo più ta… - infoiteconomia : Borse asiatiche in calo, in controtendenza l'India dopo banca centrale - SignorCEO : RT @sole24ore: Per approfondire: -