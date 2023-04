Borsa, Tokyo recupera sul finale. Torna dopo 6 mesi in rialzo l’export cinese (Di giovedì 13 aprile 2023) Il surplus commerciale della Cina registra a marzo un balzo a 88,19 miliardi di dollari, doppiando i 44,35 miliardi dello stesso mese del 2022 e i 39,2 miliardi stimati dagli analisti Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 13 aprile 2023) Il surplus commerciale della Cina registra a marzo un balzo a 88,19 miliardi di dollari, doppiando i 44,35 miliardi dello stesso mese del 2022 e i 39,2 miliardi stimati dagli analisti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Tokyo, chiusura in leggero rialzo (+0,26%): Cambi: yen stabile su dollaro, si deprezza su euro - sole24ore : @sole24ore Scopri com'è andata la giornata dei mercati: - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Asia contrastata in attesa dell'inflazione Usa: Tokyo la migliore - newsfinanza : Borse ingessate in attesa dell’inflazione Usa - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ??#Borse ingessate in attesa dell’inflazione #Usa. Gli investitori puntano a un rallentamento dei prezzi al consumo. Il dato… -