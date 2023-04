Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Milano chiude poco mossa, scivola Enel: In luce Leonardo e Eni. Lo spread Btp-Bund stabile a 184 punti - InvestingItalia : #Borsa Milano debole su realizzi, venduta Enel, corre Leonardo, bene il lusso - - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Milano chiude piatta a -0,01%: L'ultimo indice Ftse Mib a 27.626 punti - fisco24_info : Borsa: Milano chiude piatta a -0,01%: L'ultimo indice Ftse Mib a 27.626 punti - infoiteconomia : Borsa di Milano oggi 13 aprile: Ftse Mib ancora in calo, delude la produzione industriale -

Ladi( - 0,01%) chiude la seduta poco mossa, appesantita dalle banche e in controtendenza rispetto agli altri listini europei. A Piazza Affari scivola Enel ( - 3,9%), all'indomani della ...Poco mossa ladi, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Sul mercato americano si registrano ampi progressi per l' S&P - 500, dopo il dato sull'inflazione, ...Positive Parigi (+0,8%) e Madrid (+0,1%), in caloe Francoforte ( - 0,2%), piatta Londra (+0,06%). I listini sono sostenuti dal comparto del lusso (+0,3%) e dalla farmaceutica (+0,6%). Girano ...

Borsa di Milano oggi 13 aprile: Ftse Mib ancora in calo, delude la produzione industriale Money.it

(Milano Finanza) Occhi puntati sulle partecipate pubbliche anche a Piazza Affari, all'indomani delle nomine dei nuovi vertici. Le prime indicazioni che si possono trarre dalla reazione di Borsa è che ...(ANSA) - MILANO, 13 APR - La Borsa di Milano (-0,01%) chiude la seduta poco mossa, appesantita dalle banche e in controtendenza rispetto agli altri listini europei. A Piazza Affari scivola Enel (-3,9% ...