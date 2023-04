Borsa: l'Europa chiude in rialzo, si guarda alle banche centrali (Di giovedì 13 aprile 2023) Le Borse europee chiudono in rialzo dopo una serie di dati macroeconomici dagli Stati Uniti, in modo particolare l'inflazione. Gli investitori ora concentrano la loro attenzione sulle prossime mosse ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Le Borse europee chiudono indopo una serie di dati macroeconomici dagli Stati Uniti, in modo particolare l'inflazione. Gli investitori ora concentrano la loro attenzione sulle prossime mosse ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CriptovalutaI : Bitcoin: i derivati fanno gola anche in Europa. E li vuole la Borsa di Londra. - fisco24_info : Borsa: l'Europa chiude in rialzo, si guarda alle banche centrali: Parigi (+1,1%), Londra (+0,24%), Francoforte (+0,… - sarge_andrea : RT @CriptovalutaI: Bitcoin: i derivati fanno gola anche in Europa. E li vuole la Borsa di Londra. - AlessioIppolit : RT @CriptovalutaI: Bitcoin: i derivati fanno gola anche in Europa. E li vuole la Borsa di Londra. - bizcommunityit : #Borsa: Europa debole a meta' giornata, spicca solo Parigi (+0,9%) con Lvmh sugli scudi - Il Sole 24 ORE… -