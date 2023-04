Borsa: l'Europa cauta, balzo dell'oro e dell'euro (Di giovedì 13 aprile 2023) Le Borse europee proseguono la seduta all'insegna della prudenza mentre si attendono segnali dalle banche centrali sul tema del rialzo dei tassi. Con uno scenario di incertezza gli investitori puntano ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Le Borsepee proseguono la seduta all'insegnaa prudenza mentre si attendono segnali dalle banche centrali sul tema del rialzo dei tassi. Con uno scenario di incertezza gli investitori puntano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioIppolit : RT @CriptovalutaI: Bitcoin: i derivati fanno gola anche in Europa. E li vuole la Borsa di Londra. - bizcommunityit : #Borsa: Europa debole a meta' giornata, spicca solo Parigi (+0,9%) con Lvmh sugli scudi - Il Sole 24 ORE… - ggcripto : RT @CriptovalutaI: Bitcoin: i derivati fanno gola anche in Europa. E li vuole la Borsa di Londra. - CriptovalutaI : Bitcoin: i derivati fanno gola anche in Europa. E li vuole la Borsa di Londra. - fisco24_info : Borsa: l'Europa cauta, balzo dell'oro e dell'euro: Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato -

Borsa: l'Europa cauta, balzo dell'oro e dell'euro Le Borse europee proseguono la seduta all'insegna della prudenza mentre si attendono segnali dalle banche centrali sul tema del rialzo dei tassi. Con uno scenario di incertezza gli investitori puntano ... Zanzar (21 Invest) acquisisce Pasini e supera 160 milioni di fatturato Zanzar è da novembre 2021 nel portafoglio di 21 Invest , il gruppo fondato e guidato da Alessandro Benetton, che investe in imprese del mid - market in Europa. "Questa operazione conferma la bontà ... Borsa: l'Europa prosegue positiva dopo Wall Street Le Borse europee proseguono positive dopo l'avvio di Wall Street. Dopo i dati sui prezzi alla produzione negli Usa diffusi oggi e la frenata dell'inflazione, l'attenzione degli investitori si ... Le Borse europee proseguono la seduta all'insegna della prudenza mentre si attendono segnali dalle banche centrali sul tema del rialzo dei tassi. Con uno scenario di incertezza gli investitori puntano ...Zanzar è da novembre 2021 nel portafoglio di 21 Invest , il gruppo fondato e guidato da Alessandro Benetton, che investe in imprese del mid - market in. "Questa operazione conferma la bontà ...Le Borse europee proseguono positive dopo l'avvio di Wall Street. Dopo i dati sui prezzi alla produzione negli Usa diffusi oggi e la frenata dell'inflazione, l'attenzione degli investitori si ... Borsa: l'Europa cauta, balzo dell'oro e dell'euro - Economia Agenzia ANSA Cambi: dollaro in frenata dopo dati Usa, cambio con euro sale a 1,105 Il dollar index, che misura l'andamento della divisa rispetto a un paniere di valute, e' ai minimi da un anno. Il cambio tra euro e dollaro sale di mezzo punto percentuale a 1,1055 dopo aver toccato ... Borsa: l'Europa cauta, balzo dell'oro e dell'euro Balzo anche dell'euro che si attesta a 1,1051 sul dollaro, con un rialzo dello 0,6%. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Positive Parigi (+0,8%) e Madrid (+0,1%), in calo Milano e Francoforte ... Il dollar index, che misura l'andamento della divisa rispetto a un paniere di valute, e' ai minimi da un anno. Il cambio tra euro e dollaro sale di mezzo punto percentuale a 1,1055 dopo aver toccato ...Balzo anche dell'euro che si attesta a 1,1051 sul dollaro, con un rialzo dello 0,6%. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Positive Parigi (+0,8%) e Madrid (+0,1%), in calo Milano e Francoforte ...