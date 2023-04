Borja Valero: «Arrivai tardi all’Inter, avrei potuto dare di più» (Di giovedì 13 aprile 2023) Borja Valero, ex giocatore ed ora opinionista è tornato a parlare della sua esperienza a Milano sponda Inter. CONTENTO – Borja Valero ha parlato a Dazn della sua esperienza all’Inter. L’ex centrocampista spagnolo, in nerazzurro dal 2017 al 2020, ha parlato così: «Ho sempre pensato che avrei potuto dare di più. Sono arrivato a Milano che avevo già 32 anni, quindi non è stato possibile, ma sono comunque contento». La serietà e la dedizione mostrata da Borja Valero non è certo passata inosservata dai tifosi interisti. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023), ex giocatore ed ora opinionista è tornato a parlare della sua esperienza a Milano sponda Inter. CONTENTO –ha parlato a Dazn della sua esperienza. L’ex centrocampista spagnolo, in nerazzurro dal 2017 al 2020, ha parlato così: «Ho sempre pensato chedi più. Sono arrivato a Milano che avevo già 32 anni, quindi non è stato possibile, ma sono comunque contento». La serietà e la dedizione mostrata danon è certo passata inosservata dai tifosi interisti. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ...

