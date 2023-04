Bonus famiglia, in arrivo 1000 euro: i requisiti (Di giovedì 13 aprile 2023) Hai mai sentito parlare del Bonus famiglia? Per togliervi ogni curiosità, ecco tutto ciò che c’è da sapere a partire dai requisiti. Ai tempi del Governo Conte, i Bonus erano stati utilizzati anche come strategia politica. Il Governo Draghi ha cercato di attenuare inserendo misure di controllo e l’attuale Governo ha operato riduzioni ancora più significative. Il Governo Meloni è convinto che per aiutare le famiglie in difficoltà serva solo l’occupazione e continua a ridurre gli aiuti a chi è più debole. Ma, nonostante gli sforzi fatti, non ci sono stati progressi e le famiglie povere sono sempre più in difficoltà. C’è chi ha scelto di trovare un secondo lavoro, chi invece prova a cercare dei prestiti da restituire poco alla volta. Insomma, la situazione non risulta semplice per molte famiglie ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 13 aprile 2023) Hai mai sentito parlare del? Per togliervi ogni curiosità, ecco tutto ciò che c’è da sapere a partire dai. Ai tempi del Governo Conte, ierano stati utilizzati anche come strategia politica. Il Governo Draghi ha cercato di attenuare inserendo misure di controllo e l’attuale Governo ha operato riduzioni ancora più significative. Il Governo Meloni è convinto che per aiutare le famiglie in difficoltà serva solo l’occupazione e continua a ridurre gli aiuti a chi è più debole. Ma, nonostante gli sforzi fatti, non ci sono stati progressi e le famiglie povere sono sempre più in difficoltà. C’è chi ha scelto di trovare un secondo lavoro, chi invece prova a cercare dei prestiti da restituire poco alla volta. Insomma, la situazione non risulta semplice per molte famiglie ...

