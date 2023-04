Bonus di 100 euro agli studenti con la media del 9: è polemica (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Governo pensa al Bonus 100 euro per gli studenti, che in questi giorni sta innescando numerose polemiche all’interno dei movimenti politici giovanili. Si torna a parlare di “merito a scuola”, dal momento in cui questo Bonus scatterebbe per ogni studente con la media del “9” a fine anno. Va detta una cosa: oggi serve incentivare i giovani allo studio. In un momento storico dove si tende sempre più spesso a perdere tempo tra televisione, social network e smartphone, vorrei un premio monetario per provare a essere bravi studenti serve. Il Bonus 100 euro agli studenti più bravi Dopotutto, al di là del materialismo della proposta politica, c’è anche da guardare un altro aspetto di questa faccenda: far vedere ai ragazzi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Governo pensa al100per gli, che in questi giorni sta innescando numerose polemiche all’interno dei movimenti politici giovanili. Si torna a parlare di “merito a scuola”, dal momento in cui questoscatterebbe per ogni studente con ladel “9” a fine anno. Va detta una cosa: oggi serve incentivare i giovani allo studio. In un momento storico dove si tende sempre più spesso a perdere tempo tra televisione, social network e smartphone, vorrei un premio monetario per provare a essere braviserve. Il100più bravi Dopotutto, al di là del materialismo della proposta politica, c’è anche da guardare un altro aspetto di questa faccenda: far vedere ai ragazzi ...

