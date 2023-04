Bonus bambini estate: tanti soldi che si sommano ad Assegno Unico: puoi già chiedere (Di giovedì 13 aprile 2023) In arrivo un Bonus pensato per le famiglie con bambini. Vediamo a quanto ammonta e cosa bisogna fare per ottenerlo. Piovono Bonus per milioni di famiglie. In arrivo un sussidio per i nuclei familiari in cui sono presenti bambini. Scopriamo di cosa si tratta ma, soprattutto, cosa è necessario fare per ottenere questo beneficio. In arrivo un nuovo Bonus per le famiglie con bambini/ Ilovetrading.itObiettivo del Governo di Giorgia Meloni è aiutare le fasce economicamente più deboli della popolazione. Lo strumento principe per farlo è la riforma fiscale a cui l’Esecutivo sta lavorando. Grazie all’abbassamento delle percentuali Irpef, tutti pagheremo meno tasse. A questo primo passo seguirà poi l’azzeramento dell’IVA su alcuni beni di prima necessità e la revisione del sistema delle ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 13 aprile 2023) In arrivo unpensato per le famiglie con. Vediamo a quanto ammonta e cosa bisogna fare per ottenerlo. Piovonoper milioni di famiglie. In arrivo un sussidio per i nuclei familiari in cui sono presenti. Scopriamo di cosa si tratta ma, soprattutto, cosa è necessario fare per ottenere questo beneficio. In arrivo un nuovoper le famiglie con/ Ilovetrading.itObiettivo del Governo di Giorgia Meloni è aiutare le fasce economicamente più deboli della popolazione. Lo strumento principe per farlo è la riforma fiscale a cui l’Esecutivo sta lavorando. Grazie all’abbassamento delle percentuali Irpef, tutti pagheremo meno tasse. A questo primo passo seguirà poi l’azzeramento dell’IVA su alcuni beni di prima necessità e la revisione del sistema delle ...

