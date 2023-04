Bonus asilo nido | nuova scadenza | cosa c’è da sapere | novità

(Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) –, slitta al 30 giugno 2023 il termine per inviare le ricevute delle spese sostenute. Ci sono quindi ancora due mesi di tempo, ha comunicato l’Inps con il messaggio n.1346 “La domanda di contributo per il pagamento delle rette deldeve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere indicando le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo i servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non può eccedere la spesa sostenuta”, si legge nella nota Inps. “Per le domande presentate lo scorso anno e riferite ...

Bonus asilo nido 2022: prorogata al 30 giugno la scadenza per presentare le fatture Informazione Fiscale

È stata fissata una nuova data per la scadenza del Bonus asilo nido 2022. L’INPS, attraverso una nota pubblicata sul proprio portale, ha reso noto che, coloro i quali non hanno fatto in tempo a ...Ci sono ancora due mesi di tempo per inviare le ricevute delle spese sostenute, il termine slitta al 30 giugno 2023, ha comunicato l'Inps.