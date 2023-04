(Di giovedì 13 aprile 2023) C’è unaper il. C’è infatti tempo fino al 30 giugno 2023 per presentare le fatture che attestano le spese sostenute per le rette relative alla frequenza e ricevere il. Ci sono quindi ancora due mesi di tempo, ha comunicato l’Inps con il messaggio 1346 dell’11 aprile, rispetto allainiziale che era fissata al 1° aprile 2023. Per il2023 c’è tempo fino alla fine dell’anno per presentare leper il rimborso. La documentazione andrà inviata entro il 31 luglio 2024., la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qui_finanza : Bonus asilo nido, c’è una nuova scadenza per le domande 2022 - CittadinidiTwtt : RT @adiconsum: ????Asili nido: più tempo per presentare le ricevute di pagamento delle rette 2022 ??Leggi qui?? - idealista_it : Bonus asilo nido, c’è la proroga per l’invio delle ricevute - TecnicaScuola : Bonus asilo nido slitta al 30 giugno -- - infoitinterno : Bonus asilo nido, c’è la proroga per l’invio delle ricevute -

nido, slitta al 30 giugno 2023 il termine per inviare le ricevute delle spese sostenute. Ci L'articolonido, nuova scadenza: cosa c'è da sapere, novità proviene da True ...La documentazione può essere allegata esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web 'nido e forme di supporto presso la propria abitazione' (in cui è presente la funzione '...... si venderanno molte meno automobili Lo stesso per i pannelli fotovoltaici:per chi può ... i vestitini, le feste di compleanno, i giocattoli, e presto la spesa dell'. Non siamo ancora alle ...

Bonus asilo nido, nuova scadenza: cosa c'è da sapere, novità Adnkronos

C’è una nuova scadenza per il bonus asilo nido. C’è infatti tempo fino al 30 giugno 2023 per presentare le fatture che attestano le spese sostenute per le rette relative alla frequenza e ricevere il ...Il servizio INPS per la richiesta del bonus asilo nido 2023 è aperto dai primi giorni di marzo. Ora coloro che hanno già presentato domanda si chiedono quando inizieranno i primi pagamenti. Ci… Leggi ...