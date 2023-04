Bonolis e Sonia Bruganelli replicano alle voci | “E ora che facciamo?”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 13 aprile 2023) Paoloalla notizia della loro separazione: come stanno le cose tra i due? Paolosi sono davvero lasciati? La bomba è esplosa nelle scorse ore nel mondo del gossip e della tv, visto che parliamo di due volti noti e molto amati dal pubblico. A lanciare la fortissima indiscrezione è stato ancora una volta Dagospia di Roberto D’Agostino, che lo scorso anno anticipò tutti parlando della fine del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi. Questa volta invece i protagonisti in questione sono il conduttore di Mediaset e l’ex opinionista del Grande fratello VIP. I due, però, dopo l’uscita della notizia che ha letteralmente infiammato i fan, si sono espressi chiedendo rispetto e non confermando per il momento ...