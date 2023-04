Bonolis e Bruganelli si sono lasciati?

(Di giovedì 13 aprile 2023) La notizia della separazione di Soniae Paoloè stata rivelata da Dagospia nel pomeriggio di oggi, ma sembra tuttavia che dovesse diventare ufficiale solo durante una puntata di “Verissimo” con Silvia Toffanin nel weekend del 15-16 febbraio. Dalle prime notizie comparse sul web questo pomeriggio, sembrava che dopo 21 anni la coppia avesse avuto intenzione di dire basta. Già recenti le notizie secondo cui, i due vivono in case separate.e lasposati dal 2002 e da questo matrimonionati 3 figli, Silvia, Davide ed Adele. Complice del gossip inoltre un altro post apparso sui social nelle ultime ore dove si parlava del “tempo non servirebbe a migliorare le cose”. In serata la coppia ha smentito ironicamente la notizia in un video, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dagospia annuncia la fine della storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due potrebbero comunicare ufficialme… - trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis replicano alla notizia lanciata di Dagospia - lacittanews : Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati? La risposta arriva tramite un video pubblicato dalla coppia!… - florilegium777 : RT @VanessaLoveme: Separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis,smentita da loro stessi con un video. Quindi ennesima notizia falsa di… - infoitcultura : Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, matrimonio finito: 'Fatevi i c...i vostri'. Foto e video -

Leggi Anche Sonia: 'Andate oltre i letti separati, con Paoloho costruito una grande famiglia' 'Che facciamo - chiedeallain un video in cui appaiono insieme nella piscina di una spa - Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i ...LA CRISI INFINITA - Il fatto è che Paoloe Soniasono dati da tempo in crisi. Complice il fatto che non nascondono di vivere ormai da tempo in case separate. Qualcuno dice che sia questa la prova provata della fine del ...Sarà vero A dare una risposta chiara e definitiva ci hanno pensato proprio loro due, Paoloe Sonia, che con la consueta ironia hanno mandato un messaggio forte e chiaro. La ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, le voci sul matrimonio finito e la loro ironia sui social: "Sono fregnacce" la Repubblica

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, con un video pubblicato sui social network, hanno smentito le ultime notizie rilanciate da "Dagospia" riguardanti una loro presunta rottura.Il video di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è un piccolo caso nel sempreverde mondo del pettegolezzo. Perché sì, entrambi lo sanno bene che il gossip (o la cronaca rosa) è parte delle cosiddette soft ...