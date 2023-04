Bonolis e Bruganelli | la replica irritata a Dagospia Cosa dicono sulla separazione

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 aprile 2023) Una smentita che non convince chi l'ha ricevuta, ossiache aveva scritto di una imminentetra Paoloe Sonia. La coppia hato con un video girato a bordo piscina parlando di "fregnacce". "Siamo in difficoltà - dice il conduttore tv nel video pubblicato su Instagram tra l'ironico e l'irritato -. Smentiamo questo sito e lo mandiamo sul lastrico o ci separiamo per non smentirlo?". Il sito di Roberto D'Agostino ha scritto cheafferma che i due avevano in programma di comunicare ufficialmente laa "Verissimo". "Che facciamo? - chiede- Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che ...