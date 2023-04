Bonolis e Bruganelli divorziano? La replica dalle Maldive | “Prima però dobbiamo organizzarci”

(Di giovedì 13 aprile 2023) La notizia, data dal sito di gossip Dagospia, è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile 2023: Soniae Paolostarebbero divorziando, e a quanto pare la notizia ufficiale verrà data dalla produttrice televisiva ed opinionista del Grande Fratello Vip nell’intervista che a breve rilascerà a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. A stretto giro, appena un’ora dopo, è arrivata ladei diretti interessati, Sonia e Paolo. I quali non si sono limitati a smentire, ma hanno preso palesemente in giro il sito che ha divulgato la notizia, Dagospia appunto, mettendo in evidenza – con grande ironia – la sua inaffidabilità. Dagospia shock: “Paoloe Soniastanno per divorziare” Nella giornata di mercoledì scorso la notizia della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dagospia annuncia la fine della storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due potrebbero comunicare ufficialme… - trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis replicano alla notizia lanciata di Dagospia - SkyTG24 : Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: il video sulla crisi del matrimonio - GossipOne_it : 'Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: la verità sulla loro rottura svelata in diretta a Verissimo?'… - novasocialnews : Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli smentiscono le voci di crisi: 'Sono fregnacce' -

il conduttore televisivo Paoloe la moglie Soniascherzano sulla notizia della fine del loro matrimonio lanciata dal sito Dagospia. In un post sul profilo Instagram dell'opinionista, i due hanno scelto l'ironia ...Paoloe Sonia, amore al capolinea La replica social della coppia Secondo quanto riferito da Dagospia , i due si sarebbero detti addio dopo 25 anni insieme e tre figli. "Siamo in ...... i due ribattono sarcastici insieme Paoloe Sonia, immersi in una calda piscina ai tropici, quando il sole in quel luogo incantevole, dove si stanno godendo una meravigliosa ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati La coppia risponde con un video sui social La Gazzetta dello Sport

Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, a bagno in piscina, scherzano sulla presunta notizia della fine del loro matrimonio data da Dagospia ...«Siamo in difficoltà: che facciamo Ci separiamo in modo da non smentire questo sito di informazione o non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito» ...