Bologna-Milan, Motta: “In campo con umiltà e consapevoli della nostra forza” (Di giovedì 13 aprile 2023) L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, a due giorni dalla sfida contro il Milan valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Dobbiamo dare il massimo come sempre, non penso che ci sia più pressione del solito. Vogliamo migliorare costantemente in modo da competere con le migliori squadre, come abbiamo fatto contro l’Atalanta. Andremo in campo con umiltà, conoscendo la nostra forza e il nostro momento positivo. Lavoriamo con impegno come sempre, c’è ancora un allenamento per definire i dettagli. Sono certo che sarà una bellissima sfida, lo stadio sarà pieno e ci darà sostegno. Giocheremo al meglio sperando di fare risultato. Affronteremo una squadra aggressiva, che non ti lascia giocare. Servirà velocità ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) L’allenatore del, Thiago, a due giorni dalla sfida contro ilvalevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Dobbiamo dare il massimo come sempre, non penso che ci sia più pressione del solito. Vogliamo migliorare costantemente in modo da competere con le migliori squadre, come abbiamo fatto contro l’Atalanta. Andremo incon, conoscendo lae il nostro momento positivo. Lavoriamo con impegno come sempre, c’è ancora un allenamento per definire i dettagli. Sono certo che sarà una bellissima sfida, lo stadio sarà pieno e ci darà sostegno. Giocheremo al meglio sperando di fare risultato. Affronteremo una squadra aggressiva, che non ti lascia giocare. Servirà velocità ...

