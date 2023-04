Bollette | aumenti fino al 25% da ottobre a dicembre «Il governo prepari nuovi aiuti»

(Di giovedì 13 aprile 2023) Non è finita. Dopo i forti tagli del 2023 la febbre dei rincari in bolletta si preannuncia per la seconda metà dell?anno. Per l?elettricità, famiglie e piccole...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Bollette, tornano gli aumenti: l'elettricità aumenterà fino al 25% e il gas fino al 15% - LaStampa : Bollette luce e gas, arriva la stangata da 459 euro: ecco gli aumenti previsti nei prossimi mesi - sole24ore : ?? Bollette, tornano gli aumenti: l’elettricità del 25% e il gas del 15%: ecco perché - marialuisadondi : RT @ErmannoKilgore: Bollette luce e gas, arriva la stangata da 459 euro: ecco gli aumenti previsti nei prossimi mesi - La Stampa Grazie #Me… - rombi_ti : RT @ErmannoKilgore: Bollette luce e gas, arriva la stangata da 459 euro: ecco gli aumenti previsti nei prossimi mesi - La Stampa Grazie #Me… -

Tariffe di nuovo in crescita. L'allarme del presidente di Arera Besseghini: "Volatilità sulle quotazioni". L'Unione consumatori: "Il Parlamento attenui i ...... anche in questo caso "hanno recentemente di nuovo mostrato volatilità crescente" e che le quotazioni per il terzo e quarto trimestre sono in "rialzo, condi circa il 10% nel terzo trimestre ...Gas ed elettricità, letorneranno a salire. Per il 2023 ci sarà un 'leggero trend rialzista' nell'andamento dei ... con un 'andamento stabile edi circa il 10% nel terzo trimestre e del ...

Caro bollette luce e gas, nuovi aumenti in arrivo Adnkronos

Non è finita. Dopo i forti tagli del 2023 la febbre dei rincari in bolletta si preannuncia per la seconda metà dell’anno. Per l’elettricità, famiglie e piccole imprese potrebbero spendere il 10% in ...Ciò è stato determinato dalla riduzione della spesa per la materia gas naturale (-35,9%), dovuta al calo della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale, dal lieve aumento ...