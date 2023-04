BMW XM 50e - La super Suv ibrida plug-in è anche a sei cilindri (Di giovedì 13 aprile 2023) La BMW introduce una terza versione della Suv XM. Dopo aver presentato il modello ibrido plug-in nel 2022 è stato appena annunciato l'arrivo della Label Red da 748 CV al Salone di Shanghai. Ora è la volta della XM 50e, che verrà presentata alla stessa rassegna e si pone all'opposto come modello d'ingresso della gamma. Questa versione sarà proposta soltanto su alcuni dei mercati nei quali la XM sarà commercializzata. Sei cilindri ibrido plug-in senza compromessi. Il powertrain della 50e non è stato svelato nel dettaglio, ma dovrebbe condividere le caratteristiche tecniche di base con la 750e. L'unità propone lo schema ibrido plug-in hybrid con l'abbinamento tra il 3.0 sei cilindri in linea TwinPower Turbo e il motore elettrico integrato nel cambio automatico. Sulla Serie 7 la potenza totale di sistema è ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 13 aprile 2023) La BMW introduce una terza versione della Suv XM. Dopo aver presentato il modello ibrido-in nel 2022 è stato appena annunciato l'arrivo della Label Red da 748 CV al Salone di Shanghai. Ora è la volta della XM 50e, che verrà presentata alla stessa rassegna e si pone all'opposto come modello d'ingresso della gamma. Questa versione sarà proposta soltanto su alcuni dei mercati nei quali la XM sarà commercializzata. Seiibrido-in senza compromessi. Il powertrain della 50e non è stato svelato nel dettaglio, ma dovrebbe condividere le caratteristiche tecniche di base con la 750e. L'unità propone lo schema ibrido-in hybrid con l'abbinamento tra il 3.0 seiin linea TwinPower Turbo e il motore elettrico integrato nel cambio automatico. Sulla Serie 7 la potenza totale di sistema è ...

