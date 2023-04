Blanco si tatua il titolo del suo nuovo album

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DrApocalypse : #Blanco si tatua il titolo del nuovo disco (Innamorato) sulla schiena, foto e video - aboutManu__ : il prossimo disco se lo tatua sul culo ?? #Blanco -

non smette di stupire.siil titolo del nuovo album "Innamorato" Il cantante di Calvagese della Riviera (all'anagrafe Riccardo Fabbriconi) si è infatti fatto tatuare a grandi lettere il titolo del suo ultimo ...Capisco l'importanza della promozione, con un disco in uscita a mezzanotte, ma figlio mio tu sei matto. Celeste , titolo del primo album, sull'addome. Innamorato , titolo del secondo album, sulla ...non smette di stupire.siil titolo del nuovo album "Innamorato" Il cantante di Calvagese della Riviera (all'anagrafe Riccardo Fabbriconi) si è infatti fatto tatuare a grandi lettere il titolo del suo ultimo ...