Blade | Mia Goth affianca Mahershala Ali nel reboot Marvel

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ancora non è stato svelato il ruolo con cui Miafarò il suo ingresso nell'MCUndo il premio OscarAli neldi. Dopo l'exploit coi film horror X e Pearl, Miasta per fare il suo ingresso trionfale nelCinematic Universe. L'attrice si prepara adreAli neldi, come rivelano Deadline e Variety. Il nuovovedrà protagonista il premio OscarAli nel ruolo dell'uccisore di vampiri. Ilsarà diretto da Yann Demange da una sceneggiatura del candidato all'Emmy Michael Starrbury e, come anticipato, sarà "più oscuro della maggior parte dei film dell'MCU." Mia ...

Blade, Mia Goth si unisce al cast del film Marvel ComingSoon.it

