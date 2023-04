Black Knight è la prossima serie coreana Netflix pronta a ossessionarti (Di giovedì 13 aprile 2023) Black Knight è la prossima grande serie coreana Netflix e, da quello che possiamo vedere nella sua prima anteprima video, ha tutti gli ingredienti necessari per piacere tanto quanto Squid Game e ottenere lo stesso successo. All'inizio, vedendo una città ricoperta di sabbia, angherie di ogni tipo e quello che sembra un futuro apocalittico, la prima cosa che viene in mente è Mad Max. E sì, è possibile che per certi aspetti questa serie basata su un webtoon sia simile (mancanza di risorse, caos, crisi generale), ma c'è anche dell'altro. La serie racconterà la storia di un uomo delle consegne, come chiamano in questo futuro dei pony express il cui compito è distribuire “aria imbottigliata” in un mondo in cui l'inquinamento è così grave che per sopravvivere ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 13 aprile 2023)è lagrandee, da quello che possiamo vedere nella sua prima anteprima video, ha tutti gli ingredienti necessari per piacere tanto quanto Squid Game e ottenere lo stesso successo. All'inizio, vedendo una città ricoperta di sabbia, angherie di ogni tipo e quello che sembra un futuro apocalittico, la prima cosa che viene in mente è Mad Max. E sì, è possibile che per certi aspetti questabasata su un webtoon sia simile (mancanza di risorse, caos, crisi generale), ma c'è anche dell'altro. Laracconterà la storia di un uomo delle consegne, come chiamano in questo futuro dei pony express il cui compito è distribuire “aria imbottigliata” in un mondo in cui l'inquinamento è così grave che per sopravvivere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedCapes_it : Black Knight – Il K-drama post-apocalittico dal 12 maggio su Netflix, ecco il teaser trailer… - JabiAll : @Silver_Embers JAJSJAJDJSJDJSJFJSJDJSJDJSJDJSJDJWJDJD SATURN YOU LEGEND Also black knight is peak gaming Knight of the wind is a banger - cliclaxloki : @lookinaftermanu fatta eccezione per black panther, moon knight e l’ultima puntata di she-hulk niente mi ha entusiasmata - claudiodm_ : @_SR26_ Wanda Vision Loki Moon Knight Shang Chi No Way Home Doctor Strange Black Panther. Ci stanno le opinioni div… -