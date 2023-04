Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #BJKCup, per l'Italia si partirà dal match fra la #Giorgi e la slovacca #Schmiedlova - oktennis : Nel weekend di di Billie Jean King Cup l’Italia ???? affronterà la Slovacchia ???? in trasferta con #Giorgi e #Trevisan… - TENIPOcom : BJK Cup GI Cucuta, Colombia Chile (CHI) d. Guatemala (GUA) 3-0 - TENIPOcom : BJK Cup GI Cucuta, Colombia A. Guarachi/A. Vergara Rivera (CHI) d. D. Dominguez Collado/M. Morales (GUA) 6-1 6-7(5)… - TENIPOcom : BJK Cup GI Cucuta, Colombia D. Seguel (CHI) d. A. Weedon (GUA) 6-3 6-0 -

Kazakistan - Polonia - National Tennis Centre, Astana Magda i Julia rozpoczna mecz Polska - Kazachstan wpic.twitter.com/j7fRkCGg3M Polski Tenis (@Polskiteniss) April 13, 2023 La storia Il ...La 29enne mancina di Firenze - allenata da coach Matteo Catarsi (preparatore atletico Donato Quinto) - è pronta a scendere in campo per la Nazionale nella trasferta dia Bratislava, dove ...Quelle disono settimane un po' diverse dalle altre: perché sei a contatto con le tue compagne e i loro team e con lo staff federale. C'è un clima conviviale. E' bello condividere quando per ...

BJK Cup, tutto pronto per Italia-Slovacchia: si partirà con il match Giorgi-Schmiedlova SPORTFACE.IT

Great Britain will aim to upset the odds again in the Billie Jean King Cup when they take on France in Coventry without the absent Emma Raducanu. The British number one, now the only home woman ranked ...Qui di seguito riportiamo i sorteggi delle altre otto sfide dei Billie Jean King Cup qualifiers di questo weekend, che si disputeranno assieme a Slovacchia-Italia a Bratislava. Si decideranno le nove ...