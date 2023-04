BJK Cup 2023 | Slovacchia-Italia | le azzurre a Bratislava con l’obiettivo di tornare a giocare le Finals

(Di giovedì 13 aprile 2023) Un anno dopo la vittoria in Coppa Davis l’del tennis ritorna a, ma questa volta per il primo turno della Billie Jean King Cup, con la sfida allatra domani e sabato. Lecercheranno l’accesso alle, dopo che erano riuscite a conquistare la qualificazione nella passata stagione. La squadra capitanata da Tathiana Garbin è favorita, ma dovrà fare moltissima attenzione e la sfida degli uomini insegna che non bisogna davvero dare nulla per scontato. La capitana azzurra potrà avere a disposizione il gruppo completo e ha convocato per l’occasione: Martina Trevisan, Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. La miglior formazione possibile per l’, mentre larisponde ...

La 29enne mancina di Firenze - allenata da coach Matteo Catarsi (preparatore atletico Donato Quinto) - è pronta a scendere in campo per la Nazionale nella trasferta dia Bratislava, dove ...Quelle disono settimane un po' diverse dalle altre: perché sei a contatto con le tue compagne e i loro team e con lo staff federale. C'è un clima conviviale. E' bello condividere quando per ...... 14 mesi fa ha firmato il "best ranking" (n.44 a fine febbraio 2022) - si sta godendo questa settimana con la Nazionale nella trasferta dia Bratislava, dove venerdì e sabato, sul veloce ...

Un anno dopo la vittoria in Coppa Davis l'Italia del tennis ritorna a Bratislava, ma questa volta per il primo turno della Billie Jean King Cup 2023, con la sfida alla Slovacchia tra domani e sabato.