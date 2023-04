Birindelli | «Caso Pogba? Se fosse capitato ai miei tempi gli avrebbero stracciato il contratto…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 aprile 2023) Alessandro, ex giocatore, ha parlato delle difficoltà del centrocampista della Juventus, Paul, in questa stagione Alessandro, ex giocatore, ha parlato a TMW delle difficoltà del centrocampista della Juventus, Paul. PAROLE – «Per come sta andando oggi il mondo del calcio credo che ilsia una sorta di normalità. Seai, tra gli sci e tutto il resto, tiil contratto. Oggi si danno troppi alibi e appigli ai calciatori». L'articolo proviene da Calcio News 24.