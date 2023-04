"Bimbi di 3 anni, vi aspettiamo": l'ultima (clamorosa) vergogna degli "antifascisti" (Di giovedì 13 aprile 2023) Sarà che le loro notti, durante quegli incubi che ti svegliano di soprassalto, sono agitate da un'onda nera che avanza su Milano. Sarà che in sogno gli appaiono squadracce in ogni angolo della città, pronte a rastrellare gli oppositori politici. Sarà persino che a disturbargli il sonno ci pensano pure piccoli balilla in uniforme. L'immaginazione dell'antifascismo militante non conosce confini. I suoi alfieri vedono manganelli e barattoli d'olio di ricino ovunque. E così ecco che anche i Bimbi dell'asilo sono coscienze da indottrinare secondo i sacri dettami del vangelo rosso. Il 25 aprile si avvicina e i motori si scaldano. «BELLA CIAO...» Tra due sabati, in piazza Gambara, ci sono in programma le «Letture antifasciste» per celebrare «Milano città Medaglia d'oro della Resistenza». La platea? Bambini e bambine da tre a dieci anni. A organizzare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Sarà che le loro notti, durante quegli incubi che ti svegliano di soprassalto, sono agitate da un'onda nera che avanza su Milano. Sarà che in sogno gli appaiono squadracce in ogni angolo della città, pronte a rastrellare gli oppositori politici. Sarà persino che a disturbargli il sonno ci pensano pure piccoli balilla in uniforme. L'immaginazione dell'antifascismo militante non conosce confini. I suoi alfieri vedono manganelli e barattoli d'olio di ricino ovunque. E così ecco che anche idell'asilo sono coscienze da indottrinare secondo i sacri dettami del vangelo rosso. Il 25 aprile si avvicina e i motori si scaldano. «BELLA CIAO...» Tra due sabati, in piazza Gambara, ci sono in programma le «Letture antifasciste» per celebrare «Milano città Medaglia d'oro della Resistenza». La platea? Bambini e bambine da tre a dieci. A organizzare il ...

