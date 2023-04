Billie Jean King Cup 2023, Slovacchia-Italia: ordine di gioco 14 aprile, orari, programma, tv (Di giovedì 13 aprile 2023) Le Billie Jean King Cup Qualifiers 2023 scatteranno domani, venerdì 14 aprile, e si concluderanno sabato 15: l’Italia giocherà in casa della Slovacchia, Nazionale testa di serie numero 6 in sede di sorteggio, che ha scelto di giocare alla NTC Arena di Bratislava, sul duro indoor. Si giocheranno due singolari venerdì 14 dalle ore 15.00 e due singolari e l’eventuale doppio decisivo sabato 15 dalle ore 12.00: le scelte dei capitani per i singolari sono ricadute su Anna Karolina Schmiedlova e Viktoria Hruncakova per la Slovacchia, e su Martina Trevisan e Camila Giorgi per l’Italia. Il capitano della Slovacchia, Matej Liptak, ha convocato Anna Karolina Schmiedlova, Viktoria Hruncakova, Radka Zelnickova, Renata Jamrichova e ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) LeCup Qualifiersscatteranno domani, venerdì 14, e si concluderanno sabato 15: l’giocherà in casa della, Nazionale testa di serie numero 6 in sede di sorteggio, che ha scelto di giocare alla NTC Arena di Bratislava, sul duro indoor. Si giocheranno due singolari venerdì 14 dalle ore 15.00 e due singolari e l’eventuale doppio decisivo sabato 15 dalle ore 12.00: le scelte dei capitani per i singolari sono ricadute su Anna Karolina Schmiedlova e Viktoria Hruncakova per la, e su Martina Trevisan e Camila Giorgi per l’. Il capitano della, Matej Liptak, ha convocato Anna Karolina Schmiedlova, Viktoria Hruncakova, Radka Zelnickova, Renata Jamrichova e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oktennis : Nel weekend di di Billie Jean King Cup l’Italia ???? affronterà la Slovacchia ???? in trasferta con #Giorgi e #Trevisan… - GianMendicino : Listen to 'Billie Jean di MICHAEL JACKSON - BREVE STORIA DISCO' by Gianluca Mendicino . - livetennisit : Billie Jean King Cup: Slovacchia vs Italia. Si parte domani con Camila Giorgi - PeruanoTenis : BILLIE JEAN KING CUP GRUPO I AMERICANO EN ????CUCUTA (12/04): ???? ANASTASIA IAMACHKINE NO PUDO DAR LA SORPRESA ANTE ????… - Affaritaliani : Tennis, Camila Giorgi e l'Italia contro la nazionale italiana maledetta -