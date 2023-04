Billie Jean King Cup 2023 | Pegula e Gauff guidano gli Stati Uniti Il Kazakistan si affida a Rybakina

(Di giovedì 13 aprile 2023) Non solo Slovacchia-Italia, ma sarà un ricchissimo primo turno diCup. Le azzurre saranno di scena a Bratislava con l’obiettivo di qualificarsi nuovamente per le finali, a cui accedono solamente tutte le vincitrici di questo turno preliminare. Un fine settimana che vedrà impegnate tante stelle del circuito femminile. Glisi presentano con una formazione davvero eccellente contro l’Austria. La capitana Kathy Rinaldi ha avuto a disposizione addirittura Jessicae Coco, rispettivamente numero tre e sei della classifica mondiale. Una coppia di singolariste difficilmente pareggiabile per tutte le altre nazionali. Non ci sarà l’attesa sfida tra Elenaed Iga Swiatek, visto che la numero uno del mondo è ancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PeruanoTenis : BILLIE JEAN KING CUP GRUPO I AMERICANO EN ????CUCUTA (12/04): ???? ANASTASIA IAMACHKINE NO PUDO DAR LA SORPRESA ANTE ????… - Affaritaliani : Tennis, Camila Giorgi e l'Italia contro la nazionale italiana maledetta - pilloledirock : Il 12 aprile 1975 al primo posto della Hot 100 di Billboard c’era “Philadelphia Freedom” di Elton John. La canzon… - WinSportsTV : Billie Jean King Cup | Colombia superó 3-0 a Bolivia - sportface2016 : #BJKCup 2023, l'#Italia pronta a sfidare la #Slovacchia. #Garbin: 'Sensazioni positive' -

Due giorni di grandi emozioni per gli appassionati di tennis su SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Venerdì e sabato è di scena laKing Cup. L'Italia di Tathiana Garbin giocherà a Bratislava contro la Slovacchia, e tutti gli incontri saranno trasmessi su SuperTennis gratis e in chiaro. In streaming, poi, saranno ...Ucraina e Repubblica Ceca si sfidano per la prima volta inKing Cup nei Qualifiers per la fase finale dell'edizione 2023. L'incontro si disputa il 14 e 15 aprile in campo neutro, ad Antalya, in Turchia. Venerdì e sabato le sfide saranno trasmesse ...Stati Uniti e Austria si incontrano per la decima volta nella loro storia inKing Cup. In palio un posto alle Finals 2023. Gli USA sono in vantaggio 7 - 2 nel bilancio degli scontri diretti, ma l'Austria ha vinto i due più recenti, nel 2002 e 2004. Tutti gli ...

Billie Jean King Cup 2023: Italia a Bratislava per sfatare il tabù Slovacchia OA Sport

Non solo Slovacchia-Italia, ma sarà un ricchissimo primo turno di Billie Jean King Cup. Le azzurre saranno di scena a Bratislava con l’obiettivo di qualificarsi nuovamente per le finali, a cui ...Ucraina e Repubblica Ceca si sfidano per la prima volta in Billie Jean King Cup nei Qualifiers per la fase finale dell'edizione 2023. L'incontro ...