Billie Jean King Cup 2023 | Italia a Bratislava per sfatare il tabù Slovacchia

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 aprile 2023) Un anno dopo la vittoria in Coppa Davis, l’del tennis ritorna a, ma questa volta per il primo turno dellaCup, con la sfida allatra domani e sabato. Le azzurre cercheranno l’accesso alle Finals, dopo che erano riuscite a conquistare la qualificazione nella passata stagione. La squadra capitanata da Tathiana Garbin è favorita, ma dovrà fare moltissima attenzione e la sfida degli uomini insegna che non bisogna davvero dare nulla per scontato. La capitana azzurra potrà avere a disposizione il gruppo completo e ha convocato per l’occasione: Martina Trevisan, Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. La miglior formazione possibile per l’, mentre la ...