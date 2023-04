Bill Gates e il complotto della carne “sintetica” con cellule tumorali “immortalizzate”

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 aprile 2023) Come ben sappiamo,, un po’ come George Soros è un ingrediente fondamentale per le teorie del. Quindi non stupisce se lo vediamo intento a ordire loschi piani anche attraverso i suoi interessi nella produzione di”, o meglio coltivata. Per esempio, circolano le condivisioni Facebook di un filmato, il quale scimmiotta un servizio giornalistico, dove si sostiene che il magnate americano starebbe investendo nella produzione di «di laboratorio» basata su «(anche umane)», le quali verrebbero utilizzate anche nella produzione dei vaccini Covid. Vediamo di cosa si tratta realmente. Per chi ha fretta: Il filmato mette...