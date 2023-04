Biliardo | medaglia d’oro per l’Italia a squadre nella stecca 5 birilli

(Di giovedì 13 aprile 2023) Arriva un altro alloro per la Nazionale italiana diai Campionati Europei di Antalya 2023, la numero cinque per questa edizione turca. Gli azzurri si sono imposti infattiprova a. Eccezionali Michelangelo Aniello, Andrea Quarta, Paolo Marcolin, Achille Mignolo e Pierluigi Sagche hanno battuto per 3-0 la seconda squadra della Danimarca. Confermato il titolo agguantato l’anno scorso. Foto: FIBIS

Nuovo successo per il "Cannibale" del biliardo, Andrea Quarta. Nella finale tutta italiana, svoltasi ieri ad Antalya in Turchia, il campione salentino, di Carmiano, ha vinto il titolo ...