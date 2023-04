Bielorussia estrada uomo accusato dopo disegni anti - war figlia

(Di giovedì 13 aprile 2023) Laha trasferito in Russia il cittadino russo Alexei Moskalyov, condannato per aver screditato le forze armate russe eun'inchiesta scaturita daiwar della ...

(ANSA) - ROMA, 13 APR - La Bielorussia ha trasferito in Russia il cittadino russo Alexei Moskalyov, condannato per aver screditato le forze armate russe e accusato dopo un'inchiesta scaturita dai disegni anti war della figlia. La Bielorussia ha estradato il russo Alexei Moskalyo, condannato a due anni di carcere dopo che sua figlia Masha aveva fatto un disegno contro l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.