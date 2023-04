Biden non spegne le auto diesel e benzina e salva i posti di lavoro negli Usa (Di giovedì 13 aprile 2023) Accelerata verso l’auto elettrica ma senza demonizzare i motori diesel e benzina. E’ quanto emerge dall’annuncio dell’amministrazione Biden che fissa nuovi severi limiti all’inquinamento automobilistico negli Usa. Il “calendario green” prevede infatti che i nuovi veicoli venduti negli Stati Uniti al 2030 dovranno essere elettrici per il 50%. Una percentuale che sale al 67% entro il 2032 (con un aumento di quasi dieci volte rispetto alle attuali vendite). Siamo dunque di fronte a un’agenda ben diversa da quella imposta dall’Unione europea che prevede lo stop totale di vendite di auto a combustione interna entro il 2035 con la sola eccezione degli e-fuel.Ma c’è di più. Per dare il quadro della sostanziale insipienza delle autorità di ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 aprile 2023) Accelerata verso l’elettrica ma senza demonizzare i motori. E’ quanto emerge dall’annuncio dell’amministrazioneche fissa nuovi severi limiti all’inquinamentomobilisticoUsa. Il “calendario green” prevede infatti che i nuovi veicoli vendutiStati Uniti al 2030 dovranno essere elettrici per il 50%. Una percentuale che sale al 67% entro il 2032 (con un aumento di quasi dieci volte rispetto alle attuali vendite). Siamo dunque di fronte a un’agenda ben diversa da quella imposta dall’Unione europea che prevede lo stop totale di vendite dia combustione interna entro il 2035 con la sola eccezione degli e-fuel.Ma c’è di più. Per dare il quadro della sostanziale insipienza dellerità di ...

