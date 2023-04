Biden, altra gaffe: scambia gli All Blacks per un reparto militare (Di giovedì 13 aprile 2023) Biden ci ricasca. Altro giro, altra gaffe. Stavolta l’80enne inquilino della Casa Bianca in visita in Irlanda ha confuso gli All Blacks con i Black and Tans. Sleepy Joe, come lo chiama poco affettuosamente Donald Trump, era in visita in un pub di Dundalk da cui provengono alcuni suoi avi della zona Nord di Dublino. Ed è proprio lì che ha confuso la squadra della Nuova Zelanda con il reparto militare britannico “Black and Tans”, reparto che peraltro è famoso per aver terrorizzato la popolazione cattolico-irlandese dell’Ulster durante la guerra civile d’indipendenza. Per approfondire Elezioni midterm, Biden e la raffica di gaffe: perde i fogli, poi l’errore sull’Ucraina Biden campione di gaffe: tutte le ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 13 aprile 2023)ci ricasca. Altro giro,. Stavolta l’80enne inquilino della Casa Bianca in visita in Irlanda ha confuso gli Allcon i Black and Tans. Sleepy Joe, come lo chiama poco affettuosamente Donald Trump, era in visita in un pub di Dundalk da cui provengono alcuni suoi avi della zona Nord di Dublino. Ed è proprio lì che ha confuso la squadra della Nuova Zelanda con ilbritannico “Black and Tans”,che peraltro è famoso per aver terrorizzato la popolazione cattolico-irlandese dell’Ulster durante la guerra civile d’indipendenza. Per approfondire Elezioni midterm,e la raffica di: perde i fogli, poi l’errore sull’Ucrainacampione di: tutte le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bartlebythedodo : @agostinomela Quando era giovane no, adesso che si è rincoglionito si. Del resto lo fa anche Biden, il fatto che la… - BesouroKangal : @MarcoFattorini Beh se abbiamo biden e Ursula vondercazzen dall altra parte non ci vuole molto per lodarli - il__mago : @lamezzastagione @robymes @sillacellino realpolitik sarebbe dire che una pace non è realistica, si arriverà a una t… - RaffyB_68 : RT @SusyMethil: Non saltare! Biden ha avuto un’altra crisi nel bel mezzo di un discorso all'Ulster University, il presidente degli Stati Un… - Alessio2345678 : @Gabrigrifo1 @dottorbarbieri Non concordo che siamo tornati al 2019, questa è la calma prima della Tempesta, come s… -