Biasin | «Inzaghi bravissimo | ma l’Inter ha due volti! Il motivo»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 13 aprile 2023)ha commentato il rendimento del, che in Champions League vola, mentre in campionato fa più fatica. Il pensiero del giornalista DUE VOLTI ? Fabrizio, su Tutti Convocati, ha parlato così dei nerazzurri: «Ieriè stato, però è vero che c’è un’Inter a due volti. In Europa spesso gioca bene e vince, anche perché riesce a trovare più spazi. In Italia, invece, pur creando tante occasioni, spesso si schianta contro le difese avversarie. Si tratta di un dato di fatto. Vediamo se si può cambiare questo trend». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati