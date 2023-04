Biasin: «Inter, Inzaghi può essere riconfermato. Errore da non rifare» (Di giovedì 13 aprile 2023) Nel suo Intervento sulle frequenze di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha parlato dell’operato di Simone Inzaghi e delle sue possibilità di essere riconfermato come allenatore dell’Inter. POSSIBILE RICONFERMA – Fabrizio Biasin ha parlato così dell’operato del tecnico nerazzurro: «Si sta parlando troppo del futuro di Inzaghi e troppo poco del presente dell’Inter. Se arrivi nei primi quattro posti, con una Supercoppa Italiana e una semifinale di Champions League può essere una bella stagione. Un dirigente nerazzurro, ora, deve riconfermare il tecnico se sarà giudicato all’altezza. Dieci sconfitte sono troppe, il primo a sapere che le cose non vadano bene in campionato è proprio Inzaghi. Non qualificarsi ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) Nel suovento sulle frequenze di Radio Sportiva, Fabrizioha parlato dell’operato di Simonee delle sue possibilità dicome allenatore dell’. POSSIBILE RICONFERMA – Fabrizioha parlato così dell’operato del tecnico nerazzurro: «Si sta parlando troppo del futuro die troppo poco del presente dell’. Se arrivi nei primi quattro posti, con una Supercoppa Italiana e una semifinale di Champions League puòuna bella stagione. Un dirigente nerazzurro, ora, deve riconfermare il tecnico se sarà giudicato all’altezza. Dieci sconfitte sono troppe, il primo a sapere che le cose non vadano bene in campionato è proprio. Non qualificarsi ...

