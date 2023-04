Beve 5 bottiglie di liquore, collassa e lascia senza cibo la figlia di 2 anni. La scoperta sulla bimba (Di giovedì 13 aprile 2023) Beve 5 bottiglie di liquore, collassa e lascia incustodita e senza cibo la figlia di 2 anni. Una storica tragica quella che ci arriva dal Kansas, Usa. Qui un uomo, anzi un padre, Jeffrey Exon di 47 anni. L’uomo si è macchiato di uno dei crimini peggiori che ci sia, aver fatto morire sua figlia di stenti. Proprio così, il 47enne del Kansas proprio in questi giorni è stato condannato per aver ucciso, di fatto, la figlia di appena 2 anni. La bimba infatti è stata trovata senza vita la mattina del 5 gennaio 2022. Dopo aver risposto alla segnalazione del fratello di Aurora Exon, poco più grande di lei, la polizia ha fatto irruzione nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 aprile 2023)diincustodita eladi 2. Una storica tragica quella che ci arriva dal Kansas, Usa. Qui un uomo, anzi un padre, Jeffrey Exon di 47. L’uomo si è macchiato di uno dei crimini peggiori che ci sia, aver fatto morire suadi stenti. Proprio così, il 47enne del Kansas proprio in questi giorni è stato condannato per aver ucciso, di fatto, ladi appena 2. Lainfatti è stata trovatavita la mattina del 5 gennaio 2022. Dopo aver risposto alla segnalazione del fratello di Aurora Exon, poco più grande di lei, la polizia ha fatto irruzione nella ...

