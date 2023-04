Berrettini si ritira dall’Atp Monte Carlo | ecco come sta il tennista

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ilromano, Matteo, si èto alla vigilia degli ottavi del Masters di, poche ore prima dl suo match, tanto atteso, con Rune. La causa del suo ritiro è stato un infortunio muscolare che ha tenuti i suoi fans con i fiato sospeso: infatti, l’infortunio si sarebbe verificato durante la partita vinta – quasi tre ore di incontro – contro Cerundolo. Matteoe Melissa Satta sono fidanzati? Scatta il bacio dopo la partita di basket al Forum di Assagoe il ritiro dopo l’infortunio: il messaggio sui socialha scritto e comunicato lui stesso attraverso la sua pagina Instagram: “Ho uno strappo di secondo grado nel mio muscolo obliquo interno”. Ovviamente non si tratta di un danno da poco, e per il ...

Non finisce il periodo sfortunato di Matteo Berrettini che si ritira dal torneo di Monte Carlo, terzo Master 1000 della stagione, a causa di una lesione di secondo grado agli addominali obliqui. Il tennista romano lo ha annunciato su Instagram.

Matteo Berrettini lascia il Masters 1000 di Monte-Carlo per l'ennesimo problema fisico. Lo ha annunciato lui stesso sui social attraverso un post: "Non so nemmeno da dove cominciare. Stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo..."