Berrettini si ritira da Montecarlo per infortunio | il messaggio social

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Matteo #Berrettini si ritira dal torneo di #Montecarlo: Holger #Rune ai quarti di finale senza giocare+++ - Agenzia_Ansa : Matteo Berrettini si ritira dal torneo di Montecarlo, terzo Master 1000 della stagione, a causa di una lesione di s… - paoloangeloRF : RT @GeorgeSpalluto: Lesione di secondo grado all'obliquo. Berrettini si ritira da Montecarlo... - imantartide : io quando berrettini si ritira per l’ennesima volta per infortunio: - solounastella : RT @TheSinnersDrea1: Purtroppo è sempre il solito problema agli addominali obliqui. Da quando lo ha accusato alle Atp Finals la prima volta… -

MONTECARLO (MONACO) - Matteoannuncia il ritiro del "Rolex Monte - Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club ...Non so da dove cominciare scrivesu Instagram stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere questo e' difficile. Sono molto triste nellannunciare che non potro' ...Finisce, invece, il torneo di Matteo. Il romano siper problemi ai muscoli addominali. 'Non so da dove iniziare.... Stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo ...

Ahi, Berrettini! Ancora problema agli addominali, si ritira dal torneo La Gazzetta dello Sport

TENNIS Per l'azzurro strappo di secondo grado al muscolo obliquo interno, l'annuncio su Instagram "Non so da dove cominciare...". Inizia così il messaggio su Instagram con… Leggi ...Non si giocherà il match degli ottavi tra tra Matteo Berrettini ed il danese Holger Rune, numero 9 del mondo e numero 6 del seeding del torneo ATP Montecarlo 2023: il tennista romano, numero 22 al mon ...