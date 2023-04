Berrettini si ritira da Montecarlo | altro infortunio | “Sono molto triste”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Una brutta notizia per Matteoe tutto il tennis italiano. Il tennista italiano si è dovutore dal torneo di, primo Masters 1000 sulla terra battuta, lasciando spazio ad Holger Rune che dunque vola ai quarti di finale senza giocare. Un bruttoper il tennista romano che in mattinata ha effettuato una risonanza magnetica che ha evidenziato uno strappo di grado 2 nel muscolo obliquo interno.avvenuto durante la partita di ieri contro l’argentino Francisco Cerundolo. IN AGGIORNAMENTO Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo(@mat) SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Matteo #Berrettini si ritira dal torneo di #Montecarlo: Holger #Rune ai quarti di finale senza giocare+++ - Luxgraph : Tennis, Berrettini si ritira a Montecarlo: 'Troppo dolore' - tuttosport : ?? Tennis, #Berrettini si ritira a Montecarlo: 'Troppo dolore' ?? - Nerys__ : #MonteCarloMasters ??????#Berrettini si ritira per infortunio. Negli ottavi avrebbe dovuto affrontare Holger Rune. #SkyTennis - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Atp 1000 Monte-Carlo, #Berrettini si ritira Strappo di 2° grado al muscolo obliquo interno #SkySport #SkyTennis #Tennis -

... il tennista di Buenos Aires sinel corso del secondo set, Sinner però stava vincendo per 3 ... A chiudere la giornata è la vittoria diper 2 - 1 contro l'argentino Cerundolo. L'atleta ...Leggi anche Atp Montecarlo 2023, Musetti vince derby con Nardi Matteobatte in rimonta 7 - 5, 6 - 7 (1 - 7), 4 - 6 in due ore e 43' minuti, l'argentino Francisco Cerundolo, numero 33 del ...Punti chiave 20:07batte Cerundolo in tre set. Agli ottavi contro Rune 17:16 Ruud, fritz ...34 Sonego eliminato, Medvedev vince 6 - 3, 6 - 2 14:33 Sinner agli ottavi, Schwartzman si...

Berrettini si ritira dall'Atp Monte-Carlo per infortunio muscolare: le news Sky Sport

"Non so da dove cominciare... stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere... questo è difficile. Sono molto triste nell'annunciare che non potrò giocare la mia partita oggi ...Matteo Berrettini non ce la fa e così a poche ore dal match che l'avrebbe visto opposto a Rune, il tennista romano ha dovuto annunciare il proprio ritiro dal torneo di Montecarlo. "Non so da dove ...