Berrettini-Rune | oggi in tv | ATP Montecarlo 2023 | orario | ordine di gioco | programma | streaming

Una vittoria scaccia crisi ed ora i primi ottavi di finale della carriera a Montecarlo. Nel primo Masters 1000 sulla terra rossa, Matteo Berrettini si risolleva dal complicato momento della sua stagione ed affronterà quest'oggi Holger Rune. Una partita sicuramente molto complicata per il romano, che dovrà giocare al suo meglio per battere l'estroverso tennista danese. Berrettini ha superato Francisco Cerundolo dopo due ore e quarantatré minuti di gioco, facendo un bel regalo di compleanno. Una partita "folle" quella con l'argentino, visto che Matteo si era trovato sul 5-0 nel primo set, prima di subire la clamorosa rimonta di Cerundolo sul 7-5 finale. Nel secondo set Berrettini è stato bravo ad imporsi al tie-break, per poi vincere anche il terzo sul 6-4.

