Berrettini-Rune | oggi in tv | ATP Montecarlo 2023 | orario 13 aprile | ordine di gioco | programma | streaming

(Di giovedì 13 aprile 2023) Una vittoria scaccia crisi ed ora i primi ottavi di finale della carriera a. Nel primo Masters 1000 sulla terra rossa, Matteosi risolleva dal complicato momento della sua stagione ed affronterà quest’Holger. Una partita sicuramente molto complicata per il romano, che dovrà giocare al suo meglio per battere l’estroverso tennista danese. LA DIRETTA LIVE DI(4° MATCH DALLE 11.00)ha superato Francisco Cerundolo dopo due ore e quarantatré minuti di, facendo un bel regalo di compleanno. Una partita “folle” quella con l’argentino, visto che Matteo si era trovato sul 5-0 nel primo set, prima di subire la clamorosa rimonta di Cerundolo sul 7-5 finale. Nel secondo set...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SINNER SALE AL NUMERO 8???? Rune non ha difeso i punti del Challenger di Sanremo 2022 e così Jannik lo scavalca in c… - SuperTennisTv : ?? Berrettini supera Cerundolo 5-7 7-6 6-4! Avanti agli ottavi, prossimo avversario Thiem o Rune. Medvedev si impo… - EryCorona90 : Oggi partite per cuori e stomaci forti: #Musetti con Nole e Matteo con Rune. Forza ragazzi forza forza forza forza.… - livetennisit : Da Monte Carlo: Parla Matteo Berrettini “Che cos’è successo sul 5-0? Se lo sapessi ve lo direi. Con Rune match molt… - Gazzetta_it : Montecarlo, il programma di oggi: alle 11 Sinner sfida Hurkacz. Musetti, mission impossible con Djokovic #Atp -

Purtroppo, bisogna dirlo, era un altroe anche un altroben lontano da quello attualmente al numero 9 del ranking mondiale. E anche un'altra superficie, a dirla tutta. L'azzurro e il ...SEGUI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo oggi (giovedì 13 aprile) . I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo incontro ...Matteobatte in rimonta 7 - 5, 6 - 7 (1 - 7), 4 - 6 in due ore e 43′ minuti, l'... L'azzurro, n.22 Atp, si troverà adesso di fronte il danese Holger, numero sei del seeding, che ...

Berrettini-Rune, oggi in tv, ATP Montecarlo 2023: orario, ordine di gioco, programma, streaming OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Holger Rune, match valido per gli ottavi di finale dell‘ATP Masters1000 di Montecarlo! P ...Il live e la diretta testuale di Matteo Berrettini – Holger Rune, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra battuta). L’azzurro sogna i quarti di finale ma sarà ...