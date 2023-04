Berrettini-Rune, Masters 1000 Monte-Carlo: ultime e diretta TV (Di giovedì 13 aprile 2023) Questo pomeriggio, con orario iniziale stimato per le 15, Matteo Berrettini affronta Holger Rune nella gara valida per gli Ottavi di finale dell’ATP di Monte Carlo. L’italiano è sempre alla ricerca del riscatto dopo una prima parte di 2023 non all’altezza dei suoi mezzi e non vuole di certo fermarsi ora che ha ritrovato il ritmo. Ecco dunque le ultime e dove vedere in diretta televisiva il match Berrettini-Rune. Berrettini-Rune, le ultime Matteo Berrettini ha fatto perdere qualche anno di vita ieri ai suoi tifosi nel match ad alta intensità giocato contro Cerundolo. Il tennista romano nel primo set ha rischiato di buttare via l’incontro: dopo essere passato sul 5-0 si è fatto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Questo pomeriggio, con orario iniziale stimato per le 15, Matteoaffronta Holgernella gara valida per gli Ottavi di finale dell’ATP di. L’italiano è sempre alla ricerca del riscatto dopo una prima parte di 2023 non all’altezza dei suoi mezzi e non vuole di certo fermarsi ora che ha ritrovato il ritmo. Ecco dunque lee dove vedere intelevisiva il match, leMatteoha fatto perdere qualche anno di vita ieri ai suoi tifosi nel match ad alta intensità giocato contro Cerundolo. Il tennista romano nel primo set ha rischiato di buttare via l’incontro: dopo essere passato sul 5-0 si è fatto ...

