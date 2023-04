Berrettini-Rune, ATP Montecarlo: le quote dei bookmakers per le scommesse (Di giovedì 13 aprile 2023) Due precedenti, nessuno su questa superficie. In scena oggi il terzo turno all’ATP di Montecarlo: sulla terra rossa monegasca si sfidano Matteo Berrettini ed Holger Rune, match importantissimo soprattutto per l’azzurro che vuol proseguire questo momento positivo dopo un inizio di stagione da dimenticare. I due si sono sfidati proprio quest’anno, ad Acapulco, con il danese che si è imposto rapidamente anche a causa del ritiro del romano. Nel 2022, invece, ad Indian Wells successo in tre set per Berrettini. Visto lo stato di forma e l’attitudine alla superficie il favorito oggi è proprio Rune: il 19enne numero 9 del mondo appare in un ottima condizione, a Berrettini servirà una performance super. Andiamo a scoprire le quote per le ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Due precedenti, nessuno su questa superficie. In scena oggi il terzo turno all’ATP di: sulla terra rossa monegasca si sfidano Matteoed Holger, match importantissimo soprattutto per l’azzurro che vuol proseguire questo momento positivo dopo un inizio di stagione da dimenticare. I due si sono sfidati proprio quest’anno, ad Acapulco, con il danese che si è imposto rapidamente anche a causa del ritiro del romano. Nel 2022, invece, ad Indian Wells successo in tre set per. Visto lo stato di forma e l’attitudine alla superficie il favorito oggi è proprio: il 19enne numero 9 del mondo appare in un ottima condizione, aservirà una performance super. Andiamo a scoprire leper le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SINNER SALE AL NUMERO 8???? Rune non ha difeso i punti del Challenger di Sanremo 2022 e così Jannik lo scavalca in c… - SuperTennisTv : ?? Berrettini supera Cerundolo 5-7 7-6 6-4! Avanti agli ottavi, prossimo avversario Thiem o Rune. Medvedev si impo… - musettina : RT @federtennis: Le sfide degli ???? che valgono un posto nei QF di Monte-Carlo ???? @janniksin ?? Hurkacz #Musetti ?? Djokovic #Berrettini ?? Ru… - GiuseLatorraca2 : Oggi ottavi di finale del #RolexMonteCarloMasters con ben tre italiani in campo contro tre campioni. Forza azzurri!… - dbcx__ : Per Berrettini oggi la partita contro Rune è la prova del 9, per vedere a che livello è veramente. -